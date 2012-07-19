Доработка интернет-магазина на HostCMS

Интересует длительное сотрудничество т.к. доработки 1-2 раза в месяц.

Примерное ТЗ такое:

-Добавить логотип в шапку

-Перенести название (слоган, телефон) в центр шапки + ссылку «особенности»

-Сделать рамку вокруг картинок со степеням облысения

-Страница с отзывами, отзывы можно оставлять из соц сетей (вк, фейсбук)

-На каждой странице внизу кнопочки соц.сетей «запостить статус» (для товаров и новостей) и окошко слева „мы в соц.сетях“ (вк, фейсбук, твиттер)

-При завершении заказа «Спасибо» и „Вернуться в магазин“

-Поправить верстку — кнопки «в корзину» при отображении 1-2х товаров в каталоге „разлетаются“

-При любом изменении карточки товара, выделения жирным шрифтом слетают, заменяется на

-Есть ли возможность сделать дропдаун-лист в карточке товара с выбором модификаций?

-Возможность добавление описания к категориям каталога, не нужен редактор, достаточно возможности вставить html-код

-Добавить разворачиваемые пункты в выбор способа доставки