Интернет магазин b2motor.ru. С целью повышения конверсии нужно: 1) Переработать работу корзины - сделать ее четкой и понятной для пользователя (на этапе оформления заказа - сделать 2 пути - простой ничего не указывать и ...
Доработка интернет-магазина на HostCMS
Интересует длительное сотрудничество т.к. доработки 1-2 раза в месяц.
Примерное ТЗ такое:
-Добавить логотип в шапку
-Перенести название (слоган, телефон) в центр шапки + ссылку «особенности»
-Сделать рамку вокруг картинок со степеням облысения
-Страница с отзывами, отзывы можно оставлять из соц сетей (вк, фейсбук)
-На каждой странице внизу кнопочки соц.сетей «запостить статус» (для товаров и новостей) и окошко слева „мы в соц.сетях“ (вк, фейсбук, твиттер)
-При завершении заказа «Спасибо» и „Вернуться в магазин“
-Поправить верстку — кнопки «в корзину» при отображении 1-2х товаров в каталоге „разлетаются“
-При любом изменении карточки товара, выделения жирным шрифтом слетают, заменяется на
-Есть ли возможность сделать дропдаун-лист в карточке товара с выбором модификаций?
-Возможность добавление описания к категориям каталога, не нужен редактор, достаточно возможности вставить html-код
-Добавить разворачиваемые пункты в выбор способа доставки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать вывод в кратком описании размеров товара и других параметров в виде: Размеры внешние (мм): высота 320 х ширина 400 х глубина 300 Размеры внутренние (мм): высота 230 х ширина ...Закрыт13 лет назад
1. Нужно сделать вывод в кратком описании размеров товара и других параметров в виде: Размеры внешние (мм): высота 320 х ширина 400 х глубина 300 Размеры внутренние (мм): высота 230 х ...Закрыт13 лет назад
Хотели бы перенести существующий сайт http://100shin.com.ua на систему Битрикс. Ко всему существующему хотим добавить функционал обмена с нашей 1с и возможностью осуществлять для определённых пользователей (дилеров) покупок на сайте с отображением счета и расходной в ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть 2 одинаковых интернет магазина на Joomla(1.5)+Virtuemart(1.7), отличаются только дизайном. odegda.dp.ua modnamaika.com.ua Нужно исправить следующие моменты на обоих сайтах: 1) Корректная работа поиска должна быть с любой страницы сайта, сейчас поиск ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток. Для магазина мобильной техники и аксессуаров для неё необходимо выполнить ряд работ. Главное наше направление на данный момент, продукция Apple. Необходимо реализовать следующие модули: 1) Загрузка нескольких ...Закрыт13 лет назад
- $50
нужно дороботать сайт http://i-estetist.ru/ есть фото обращайтесь:| ICQ 236461312 | [email protected] | SKYPE: artur7772Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен человек с опытом установки, настройки и работы с шаблонами JS. Оплата сдельная.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо создать сайт (интернет-магазин) по образцу 20x200.com Следующим этапом будет создание мобильной версии. Прошу указать CMS, срок и стоимость выполнения работы.Интернет-магазины12 заявокЗакрыт13 лет назад
Надо сделать интернет-магазин - аналог buldog.su iw-shop.ru и т.п. Какие движки можете предложить? Доставка товара - курьером москва/МО, транспортными компаниями, наложенным платежом Каталог по структуре делится на 2 - по производителям, ...Интернет-магазины33 заявкиЗакрыт13 лет назад