Сделать интернет магазин шин и дисков или доработать существующий. Нужно чтобы с одного сайта загружалась полностью товар на наш сайт через парсер. Если говорить простыми словами сделать копию сайта донора. Все подробности в личке ...
Доработка интернет-магазина на VamShop
Необходимо внести правки в существующий магазин на движке Vamshop
Прилагаю задание:
14. В корзине сделать изменение количества товаров одним кликом, см рис. 5.
15. В чекауте сделать (либо настроить) вывод модулей доставки так, чтобы при наличии бесплатной доставки другие модули не выводились вообще. Для Москвы и подмосковья должен выводиться ещё самовывоз.
16. В чекауте сделать (либо настроить) для Москвы что бы не выводилась Почта России.
17. Настроить длину, как это называется, "хлебные крошки" что ли, (вот эта строка в общем: "Вы находитесь здесь: Каталог » Мультитулы Leatherman » Leatherman OHT Desert Tan") что бы обрезалась по длине. А то при большой длине оно переходит на вторую строку и сайт расколбашивает
18. Сделать ЧПУ для страниц производителей, новостей, а также для второй и дальнейших страниц каталога товаров (тут надо подумать, как лучше сделать).
19. При нажатии кнопки «поиск» при незаполненном поле посетителям показывается следующая страница
Необходимо чтобы пользователю в этом случае открывалось окно расширенного поиска
Аналогично в случае если товары не найдены по запросу пользователя, то пользователю следует предложить воспользоваться расширенным поиском.
20. Отформатировать страницу расширенного поиска по образцу, см. рис 6.
21. Изменить форму подписки, что бы емейл в базу добавлялся прямо с главной страницы. См. рис.7
22. Сделать индикатор прогресса в чекауте. См. рис. 8.
23. На странице сделать дилину всех полей равной длине поля "регион".
24. Реализовать сравнение товаров в модальном окне.
25. Сделать бокс "Вход" сворачивающимся, по типу как сейчас на Яндексе.
Все остальные данные по запросу.
Skype: blackcat200777
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