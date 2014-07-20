Доработка магазина на PrestaShop 1.6

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки142 просмотра

Нужно вывести тэги которые добавляются к каждому товару в карточку товара.

От вас цена и сроки.

PrestaShop
11 лет назад
stas2204
42 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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