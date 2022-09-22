Доработка магазина на Shopify

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Закрыт1 заявка331 просмотр

Здравствуйте!

Есть магазин на Shopify, нужно следующее:

- настроить оплату для ру сайта

Сейчас стоит костыль на чекауте, благодаря ему есть возможность клиенту оплатить онлайн, но нет возможности нам видеть конверсии.

- заказы падают не в cms, а на почту sales менеджеру, и требуют ручного заведения в систему - надо исправить.

- настроить веб аналитику, задружить с рекламными кабинетами.

- в целом провести мониторинг, что можно улучшить с точки зрения работы cms.

Сайт получен от предыдущих владельцев, многое непонятно. Нужна помощь.

Спасибо!

Shopify
3 года назад
guest_1663927937886
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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