Доработка магазина на Shopify

Здравствуйте!

Есть магазин на Shopify, нужно следующее:

- настроить оплату для ру сайта

Сейчас стоит костыль на чекауте, благодаря ему есть возможность клиенту оплатить онлайн, но нет возможности нам видеть конверсии.

- заказы падают не в cms, а на почту sales менеджеру, и требуют ручного заведения в систему - надо исправить.

- настроить веб аналитику, задружить с рекламными кабинетами.

- в целом провести мониторинг, что можно улучшить с точки зрения работы cms.

Сайт получен от предыдущих владельцев, многое непонятно. Нужна помощь.

Спасибо!