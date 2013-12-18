Доработка модулей и скриптов PrestaShop 1.3.5

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка169 просмотров

Задание:

https://docs.google.com/document/d/1YGCymrtt4UgC26bzhP7e-NQTmA1tQuZkDBjWB6Y0zs0/edit

можно рассматривать отдельные задачи

PrestaShop
11 лет назад
oleggs
Олег 
60 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров