СрочнО! http://avtostatus.com.ua/page/about сайт на Друпале. Нужнен кто-то, кто может доработать сайт. Сайт под гитом. Нужно уметь обращаться з гитом. Задание будут по мере надобности. Только серйозные люди, желательно с Украины. ...
Доработка модуля виртуемарт 3
Здравствуйте!
Сможете доработать плагин чтобы он брал вес из настраиваемых полей?
Advanced Shipping by Rules Plugin for VirtueMart
http://open-tools.net/virtuemart/shipping-by-rules.html
В карточке товара с помощью настраиваемых полей реализован выбор веса товара.
Проблема в том что вес берётся по умолчанию из карточки, а нужно чтобы он брался из настраиваемого поля.
Скрипты не должны менять стандартные файлы virtuemart3
Виталий
Заявки фрилансеров
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