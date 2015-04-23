Доработка модуля виртуемарт 3

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Здравствуйте!

Сможете доработать плагин чтобы он брал вес из настраиваемых полей?

Advanced Shipping by Rules Plugin for VirtueMart

http://open-tools.net/virtuemart/shipping-by-rules.html

В карточке товара с помощью настраиваемых полей реализован выбор веса товара.

Проблема в том что вес берётся по умолчанию из карточки, а нужно чтобы он брался из настраиваемого поля.

Скрипты не должны менять стандартные файлы virtuemart3

Виталий

10 лет назад
fale2002
Иванов 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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