Доработка модуля виртуемарт 3

Здравствуйте!

Сможете доработать плагин чтобы он брал вес из настраиваемых полей?

Advanced Shipping by Rules Plugin for VirtueMart

http://open-tools.net/virtuemart/shipping-by-rules.html

В карточке товара с помощью настраиваемых полей реализован выбор веса товара.

Проблема в том что вес берётся по умолчанию из карточки, а нужно чтобы он брался из настраиваемого поля.

Скрипты не должны менять стандартные файлы virtuemart3

Виталий