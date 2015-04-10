Доработка одностраничного сайта.

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Закрытнет заявок84 просмотра

1.Установить и настроить цели на сайте, для отслеживая переходов по кнопке Заказать.

Пример : http://www.youtube.com/watch?v=kvrKg8tGaWM

2.Исправить детальные погрешности на сайте. Добавить видео,шапку,отключить jivosite,поправить отзывы,кнопки заказать должны все работать.

Пример как должно быть http://might-shop.ru/cobra/

То что есть сейчас http://kobra-shop.ru

3.Настроить отправку заявок на почту с лендинга.

10 лет назад
serwel
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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