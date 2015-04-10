Для интернет-магазина авторских ювелирных украшений необходимо доработать сайт. www.каффы.рф Сделать редизайн (ребрендинг) на Stepan Vasiliev. Привлечь больше покупателей и убедить сделать покупку, помочь сделать выбор. Важно не только продать украшения, но и популяризировать имя самого ...
Доработка одностраничного сайта.
1.Установить и настроить цели на сайте, для отслеживая переходов по кнопке Заказать.
Пример : http://www.youtube.com/watch?v=kvrKg8tGaWM
2.Исправить детальные погрешности на сайте. Добавить видео,шапку,отключить jivosite,поправить отзывы,кнопки заказать должны все работать.
Пример как должно быть http://might-shop.ru/cobra/
То что есть сейчас http://kobra-shop.ru
3.Настроить отправку заявок на почту с лендинга.
Заявки фрилансеров
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