Доработка сайта

Существует текущий сайт http://co1.kz/ . админка WordPress требуется доработать сайт, добавив на него 2 вещи: 1. срок ношения http://lensmark.kz/ 2. выбор базовой кривизны http://lensmark.kz/ бюджет: 2 200 руб. на КИВИ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создается сайт на платформе WordPress.
На сегодняшний день сайт перенесен на необходимую тему, интегрирован плагин woo-commerce, добавлены некоторые разделы, тема частично переведена на русский. В связи с нехваткой времени у программиста задача соискателю следующая:
1. полностью доработать необходимые разделы (шаблоны готовы);
2. доработать интерфейс страниц (дизайн готов);
3. наполнить сайт материалом (материал готов);
4. подключить весь необходимый функционал;
5. оценить работоспособность сайта на хостинге и при необходимости предложить варианты оптимизации
P.S.: приветствуются предложения по изменениям/дополнениям в структуре и дизайне сайта.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
- круглосуточная обратная связь;
- наличие портфолио.
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