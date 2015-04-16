Доработка сайта на opencart

carinstrument.ru

1. Ускорить работу сайта при 40 тыс товаров.

2. Добавить фильтры по товарам.как на vseinstrumenti.ru

3. Прикреплять к новым подкатегориям фотку с товаров в ней и чтобы можно было редактировать в ручную удалять и ставить другое фото.

4. Убрать дубли ссылок товаров.

5. Например, при добавлении объявления в директ на доп ссылку по газонокосилкам пишет сервер вернул ошибку 500.

6. В админке товары перестали показываться.