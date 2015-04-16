Прикрутить Робокассу на Opencart и внести правки по сайту. ТЗ скину исполнителю.
Доработка сайта на opencart
1. Ускорить работу сайта при 40 тыс товаров.
2. Добавить фильтры по товарам.как на vseinstrumenti.ru
3. Прикреплять к новым подкатегориям фотку с товаров в ней и чтобы можно было редактировать в ручную удалять и ставить другое фото.
4. Убрать дубли ссылок товаров.
5. Например, при добавлении объявления в директ на доп ссылку по газонокосилкам пишет сервер вернул ошибку 500.
6. В админке товары перестали показываться.
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