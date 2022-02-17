Доработка сайта оpencart 2.3

Я тату мастер, мне нужны отзывы. Задание: 1) Написать мне на авито с симуляцией того что хотите набить татуировку. Буквально пара слов - здравствуйте, я хотел бы сделать у вас тату... 2) Я отвечу "Здравствуйте, я нахожусь по ...