Доработка сайта Prestashop

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Закрыт2 заявки132 просмотра

Доработать сайт на Prestashop.

Часть шаблона убрать в noindex.

Некоторые элементы убрать в ajax.

Пофиксить ошибку "Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/u481...", которая вылазит на некоторых страницах.

Пофиксить генерацию sitemap.xml (яндекс-вебмастер выдаёт ошибки "Неизвестный тег: image:image).

Подробное ТЗ скину в почту или в личку.

AJAXPrestaShop
11 лет назад
sfs77
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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