Доработки магазина на Joomla

1. Убрать 1 лишний баннер.

2. Добавить во все категории ещё 1 подкатегорию, а действующие задублировать, разграничив на те, что есть“ в наличае в Москве» и те, что по предзаказу («предзаказ, скидки до 70%"), уменьшить картинки подкатегорий.

3. Проверить корректность добавления товара через админку и исправить ошибки.

4. Возможность выбора способа оплаты для товаров в наличае (наличными или карточкой) и возможность оплатить только картой по предзаказу.

5. Прикрутить безналичную форму оплаты — onpay.

6. Форма регистрации — нужно упростить максимально. (ФИО, e-mail, пароль, адрес, индекс, конт. телефоны, страна) и сделать заполнение только после заказа, убрать самум по себе регистрацию. Посетитель должен иметь возможность купиь товар без регистрации (личного кабинета) — он не нужен.

7. Добавить текстувую инфрмацию в условия обслуживания.

8. Убрать значёк «check out Paypall'.

9.Исправить контактные данные. Добавить выпадающий список в форме обратной связи (тип сообщения — уточнение по товару, уточнение по доставке, сотрудничество, другое)

10. Добавить номер телефона.

11. Поменять шрифты в левых категориях, выделить несколько пунктов.