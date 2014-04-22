Дорботка vamshop - работа фильтров по атрибутам

До 25 мая мы должны развернуть прототип решения, позволяющий плюс-минус без значительных косяков иметь основной функционал. Далее понимаем, что решение сделано, его можно развивать и продолжаем сотрудничать. В приложении требования к системе. Понятно, ...
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Для ИМ на vamshop необходима доработка модуля фильтров.
Необходимо чтобы фильтры работали по атрибутам товаров. Т.е. необходим поиск по параметрам товара. Один из параметров — размер. От размера зависит и цена товара, поэтому использование обычных спецификаций товара не подходит.
Так же цена товара (по атрибуту) должна показываться как итоговая (т.е. цена в размере 80–190 100 руб, 90–190 1200 руб, 120–190 1800 руб). И цена после выбора атрибута и цена самого атрибута должна показываться итоговой.
Пример того что нужно получить в итоге (поиск по размеру) есть на сайтах ormatek.com askona.ru matras4you.ru
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