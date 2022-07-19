Доробити сайт вукоммерс

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Закрыт7 заявок1055 просмотров

Інтернет магазин одягу на ВП, шаблон куплений на тімфоресті. Треба переробити головну. та деякі моменти добити.

3 года назад
akopianartur95
Артур Акопян 
29 лет
3 года в сервисе
Был
13 дней назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Николай
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
3 года назад
Максим
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктор
 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
49 отзывов
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад
Андрей
 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
71 отзыв(-2)
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