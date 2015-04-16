Глюк корзины в JoomShopping (Joomla 3)

Доброго времени суток!

Есть рабочий магазин на джумшоппинге (джумла 3.x)

Есть небольшой глюк - после добавления в корзину нас перекидывает в неё. После этого, если мы хотим продолжить покупки, нажимаем кнопку "продолжить покупки" и возвращаемся на страницу с которой добавляли товар. На странице в корзине опять 0 товаров. При переходе на другие страницы магазина корзина обновляется и отображает адекватное кол-во товаров/сумму.

Кэширование отключено.

Глюк абсолютно во всех браузерах кроме старой оперы.

Кто подскажет в чём проблема - тому печенька.

Ftp-доступа небудет. От вас только ткнуть носом в проблему / строчку кода из-за которого возникает проблема либо предложить иной вариант решения проблемы.

Всем добра! )