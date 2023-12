Hashing/ хеширование личных данных в форме заказа

на сайте wowfoxes.pl в форме заказа вся необходимая личная информация должна скрываться от facebook.

Удалять пиксель не буду. Нужно чтоб все легально работало в европе.

ошибкa от facebook :

PageView Event Violates Business Tools Terms

ПРОБЛЕМА

Your PageView event has been identified as sending Facebook data that may be violating the Business Tools Terms:

- You can't share customer data with Facebook that includes health, financial or other categories of sensitive information (including any information defined as sensitive under applicable law).

- You can't share unhashed personally identifiable customer data with Facebook.

Potentially sensitive or unhashed data associated with this event has been removed. If this data was being used to create Custom Audiences or Custom Conversions, your ads could be affected.

РЕШЕНИЕ

Depending on the issue, start hashing or remove these parameters from the PageView as soon as possible: