Требуется доработка интернет-магазина www.exoclimat.ru. Необходимо прописать индивидуальные титлы для категорий и подкатегорий товаров, исправить валюту в ЮМЛ файле, разместить товары по 9 штук на странице, а также переверстать и адаптировать мобильную версию основной страницы.
Ілюстрація для соцмереж
Необхідна ілюстрація для допомоги вибору товару в магазині (зообразити скрипт розмови в магазині) 5 блоків по 4 картинки
Категорія спортивне харчування
Заявки фрилансеров
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