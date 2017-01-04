Импорт в магазин на Битрикс

Приветствую!

Решаем глобальную задачу с импортом товаров на сайт (Bitrix).

Проблемы, с которым столкнулись:

1) При импортирование csv файла,часть полей загружается ТОЛЬКО «Каталог – Инфоблоки – Импорт (CSV)», а другая часть ТОЛЬКО «Магазин– Импорт данных»

Нужно найти решение, как загружатьвсе поля через один раздел.

1.1) Путь к картинкам можно прописать только на нашем сервере. А мы хотим забирать их с сервера поставщиков.

2) От наших поставщиков мыполучаем выгрузки в формате xml/yml. Стандартными средствамиих не загрузить. Нужно найти решение.

Примеры выгрузок с которымиработаем:

http://vsekroham.ru/1C/special12.xml

http://xn--h1adadot1h.xn--p1ai/prices.xml

http://xn--h1adadot1h.xn--p1ai/prices.xml?yml=1

Рассматриваем разные решения, можно xml конвертировать в нужный нам csv, или импортировать его напрямую и т.д.

Предлагая решение, напишите пожалуйста цену к каждому отдельно.