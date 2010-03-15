Здравствуйте, уважаемые!

Необходима интеграция дизайна в сайт на Amiro.CMS.

Дизайн готов. Исходники в psd имеются.

Сроки... чем раньше - тем лучше. Не больше недели.

Оплата: Яндекс. деньги предпочтительно, но можно рассмотреть другие варианты.

Спасибо.

Добавлено: Бюджет проекта увеличен. ТЗ во вложении. Макеты вышлю по запросу.