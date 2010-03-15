В приложении ориентировочное описание фунционала магазины, его основная суть. Нужна привязка товаров к единому складу (склад хранится в 1С, версия 8). При заказе товаров происходит учет на складе.
Интеграция дизайна в сайт на Amiro.CMS
Здравствуйте, уважаемые!
Необходима интеграция дизайна в сайт на Amiro.CMS.
Дизайн готов. Исходники в psd имеются.
Сроки... чем раньше - тем лучше. Не больше недели.
Оплата: Яндекс. деньги предпочтительно, но можно рассмотреть другие варианты.
Спасибо.
Добавлено: Бюджет проекта увеличен. ТЗ во вложении. Макеты вышлю по запросу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
Это интернет-магазин, с необычной концепцией. Просим Вас рассмотреть возможность созжание такого сайта, сроки исполнения и ориентировочную стоимость. С удовольствием ответим за все вопросы по телефону или e-mail. С Уважением, Яна Витюховская ...Интернет-магазины25 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен простой интернет-магазинИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно реализовать, желательно, через разработку модуля, такой же вывод товара как на сайте ввв.misterio.ru Нужно сделать следующее. Заходит пользователь на сайт, выбирает раздел "Женские духи", после этого на странице выводится рандомный товар ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Создать Интернет магазина на MagentoИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется нарисовать, сверстать, настроить ИМ на CMF Drupal. Тексты, картинки, остальные данные имеются в наличии. Задачи к наполнению сайта - стандартные модули, онлайн оплата не требуется, настройка = заполнение полученной инфой, выставление атрибутов, тегов (так ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт15 лет назад
Создание web магазина продажи запасных частей: - сверка заказа (Excel) с каталогом запасных частей; - проверка на взаимозаменяемость запачных частей; - проверка наличие на складе; - оформление заказа; - отмена ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Интернет магазин по продаже женских сумок.Интернет-магазины32 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется второй интернет магазин аналогичный проекту http://www.weblancer.net/projects/180647.htmlИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, имеется установленный интернет-магазин на WebAsyst ShopScript. Требуется программист, имеющий опыт в доработке его последних версий (последние версии сильно отличаются от предыдущих!) для того, чтобы: - Добавить таблицу в базу данных ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт15 лет назад