Интеграция дизайна в сайт на Amiro.CMS

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок145 просмотров

Здравствуйте, уважаемые!

Необходима интеграция дизайна в сайт на Amiro.CMS.

Дизайн готов. Исходники в psd имеются.

Сроки... чем раньше - тем лучше. Не больше недели.

Оплата: Яндекс. деньги предпочтительно, но можно рассмотреть другие варианты.

Спасибо.

Добавлено: Бюджет проекта увеличен. ТЗ во вложении. Макеты вышлю по запросу.

15 лет назад
Neutrina
Ольга 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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