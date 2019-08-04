Интеграция магазина на OpenCart по API с сервисом доставки

Задание очень легкое, в основном, на уровне перетаскивания кусков кода из одного места на другое, вставки или удаления кнопок/текстов/ссылок. Поэтому не должно быть дорогим. OpenСart 3.0.3.1. Шаблон адаптивный, с bootstrap и twig. ...