Интеграция OpenCart и 1C

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Необходимо сделать интеграцию OpenCart с 1С, чтобы на сайт выгружались товары, характеристики, описания, цены, изображения, остатки. В общем стандартный набор, если есть готовые модули то можно с помощью них.

OpenCart Version 3.0.2.0 (rs.3) - русская сборка.

1С: Предприятие 8.3. УНФ 1.6

В ответе указывайте цены и сроки.

Opencart
6 лет назад
Archi_FL
Артур 
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров