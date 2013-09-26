Интересует доработка сайта Снаблаб.рф – продажа лабораторного оборудования, медицинского оборудования.

Задача: Сайт имеет довольно плохую структуру и видимость в поисковиках – поэтому интересует частичное изменение дизайна сайта, структуры сайта с сохранением контента. Наладить логическую взаимосвязь отдельных страниц. Оптимизировать имеющеюся информацию для дальнейшего продвижения в поисковых системах.

Самое главное: структура сайта должна быть четкой и максимально ясной для покупателя-клиента. Информация для пользователя должна быть максимально доступна. Пользователь должен понять с первого взгляда – как действовать, для того чтоб найти необходимую информацию на сайте и сделать заказ. Создать оптимальную навигацию.

Приветствуется творческий подход.

Прошу коммерческое предложение с ценой и сроками выполнения выслать на электронный адрес.