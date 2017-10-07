Интернет-каталог под ключ на modx

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки161 просмотр

сть сайт шпиндель-чпу.рф/ его необходимо переоформить в стиле daewoo-shop.com/ 

Интеграция с платёжными и учётными системами не нужна! Только корзина. 

На сайте представлен только каталог и информация о компании. 

Обязательно адаптивная вёрстка под мобильные устройства. 

Будет необходимо перенести домен на другой хостинг. 

Присылайте ссылки на ваши сайты на modx, сроки и цену проекта.

Оплата поэтапно либо в конце 

MODX
8 лет назад
natalishka09
Наталия 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров