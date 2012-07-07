Задача: сообразить и сделать с нуля или на готовом шаблоне несложный, легкий, не перегруженный, интуитивно понятный классический интернет-магазин, похожий на lamoda.ru или i-masha.ru, а в идеале на demo.tabernaecommerce.ru/ (разработчики последнего на связь не выходят)

Невысокая шапка, чтобы экран не закрывало; чтобы сразу было видно товар, как по последней ссылке

Система управления, желательно с интеграцией в другие модели/движки (мало ли, в перспективе магазин вырастит и придется меняться)

Недорого. Возможно, постоянное оплачиваемое сотрудничество