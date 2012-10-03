Интернет-магазин

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Закрыт12 заявок186 просмотров

Разработка крупного интернет магазина на Shop-Script WebAsyst Есле можно напишите возможности системы и то что мы получим после разработки. Цену разработки и сроки. Ваши данные для связи также интересуют. Тз исполнителю. Скиньте примеры работ на этой cms. Система не куплена. Есть ли у вас наличие лицензии.

Webasyst
13 лет назад
aleksandr_dynaev
Александр 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров