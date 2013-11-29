1. На лицевой части сайта есть баннеры, никак не удается сделать так чтобы они соответствовали, большой баннер - маленький баннер. 2. Поменять имя кнопки вместо "Shop now" на русское "Купить" ...
Интернет-магазин
Добрый день.
Нужен магазин выставляемых пользователем цифровых товаров.
Товар - в виде картинок, могущих продаваться неограниченное количество раз.
Личные кабинеты для юзеров, статистика продаж необходима.
Доход с продажи - разделяется классическим образом между порталом и выставившим товар человеком.
Оплата товара через платежного агрегатора.
Сообщите пожалуйста
- вашу цену
- покажите адрес разработанного вами подобного проекта (что то подобное предлагает http://vucms.com/ )
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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