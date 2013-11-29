Интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок219 просмотров

Добрый день.

Нужен магазин выставляемых пользователем цифровых товаров.

Товар - в виде картинок, могущих продаваться неограниченное количество раз.

Личные кабинеты для юзеров, статистика продаж необходима.

Доход с продажи - разделяется классическим образом между порталом и выставившим товар человеком.

Оплата товара через платежного агрегатора.

Сообщите пожалуйста

- вашу цену

- покажите адрес разработанного вами подобного проекта (что то подобное предлагает http://vucms.com/ )

Спасибо!

11 лет назад
qazaq1
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров