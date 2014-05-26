Интернет-магазин

Нужно настроить вывод слайдера на главной m-ag.biz и под ним 3 ряда товаров с категории и 4 ряд рекомендуемые товары.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1z95_8Be8vEtq9QO83kB7GJ5PTdmXTzlVjOQ_4HqrJUM/edit?usp=sharing
Верстка:
https://www.dropbox.com/s/s71ybp99z5sah4a/hh.zip
Этапы работ:
1 Показываете готовый функционал без натяжки верстки
2 Натягиваете верстку
Внимание!
Предпочтение ЦМС simplacms.ru , eximuscommerce.com или которую предложите Вы.
Если есть готовые наработки показывайте.
Срок нереально горит, из-за уже двух некомпетентных исполнителей, одному дал проект в личку, второго выбрал исполнителем (отзыв ниже) но не помогло.
Оплата по факту выполнения на вашем сервере. Я вижу, что в моду вошло брать проекты и пропадать
http://www.weblancer.net/users/mavrinv/ - пример полной безответственности. Поэтому нет предоплаты.
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