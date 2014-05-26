Интернет магазин

$320
Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок386 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1z95_8Be8vEtq9QO83kB7GJ5PTdmXTzlVjOQ_4HqrJUM/edit?usp=sharing

Верстка:

https://www.dropbox.com/s/s71ybp99z5sah4a/hh.zip

Этапы работ:

1 Показываете готовый функционал без натяжки верстки

2 Натягиваете верстку

Внимание!

Предпочтение ЦМС simplacms.ru , eximuscommerce.com или которую предложите Вы.

Если есть готовые наработки показывайте.

Срок нереально горит, из-за уже двух некомпетентных исполнителей, одному дал проект в личку, второго выбрал исполнителем (отзыв ниже) но не помогло.

Оплата по факту выполнения на вашем сервере. Я вижу, что в моду вошло брать проекты и пропадать

http://www.weblancer.net/users/mavrinv/ - пример полной безответственности. Поэтому нет предоплаты.

10 лет назад
GreenPlanet
Олег 
65 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
DIMA_BEL
Дмитрий 
31 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$320
4 дня
Дмитрий, спасибо за работу! Вы очень ответственный и совестный исполнитель. Буду и дальше с Вами работать. Рекомендую Дмитрия, как специалиста высокого класса!
Все отлично! оплатил вовремя! работа понравилась!
  • Похожие заказы

  • Корректировка настроек или кода сайта Simphony PHP

    Проблема: Сайт был перенесен на отдельный сервер и после этого пошли проблемы с платежной системой. Идут двойные продажи, прохождение оплаты происходит, а заказ не проходит. До этого все работало нормально. Интернет магазин на английском. Админка ...

    PHP
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Мелочь: опубликовать одностраничник+ домен

    Одностраничник в программе веб билдер. загрузить на мой хостинг , привязать к домену (домен куплен уже, хостинг есть, файзилла если нужно тоже есть). + возможно нужно будет поправить гугл карту (на сайте установлена, ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Интернет магазин на joomla с парсером товаров

    Требуется разработать интернет магазин по шаблону и написать парсер товаров. Шаблон есть. Исполнитель будет определяться по самой низкой стоимости за разработку ИМ. Все подробности через скайп (по запросу). Так же указывайте ориентировочные сроки и цену, ...

    Joomla
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • ТЗ для интернет магазина по готовым макетам

    Необходимо составить ТЗ для разработки интернет магазина, на основе макетов дизайна и общих мыслей. На выходе необходим такой ТЗ которое объясняет все нюансы для программиста. Система управления Битрикс, с синхронизацией 1С. Стоимость и сроки исполнения предлагайте, ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-магазин

    Нужен интернет-магазин, продукция - сувенирная керамика. На главной странице должно быть слайд-шоу с фотографий продукции. Меню: 1.Волшебный мир: О нас, Новости 2.Зимние композиции 3.Каталог 4.Контакты и доставка. В каталог входит до 200 единиц продукции (фото, название, размер, артикул). Выбрали шаблон на ...

    Интернет-магазины30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать магазин на wordpress из темы.

    $141

    Нужно сделать магазин на wordpress из темы Bazarshop. А именно перевести на русский язык всё меню, и чтоб выглядело как в demo. Настроить оплату MasterCard, Visa, Paypal. Желательно еще научить править, меню хотя бы, чтоб в ...

    WordPress
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-магазин OpenCart

    Требуется программист для натяжки и настройки 2 магазинов на OpenCart - работа срочная т.к. есть в этом необходимость у заказчика, стоимость будет обсуждаться исходя из поставленных задач которые будут ясны во время диалога. Просьба писать опытному ...

    OpenCart
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад