Интернет-магазин

ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1z95_8Be8vEtq9QO83kB7GJ5PTdmXTzlVjOQ_4HqrJUM/edit?usp=sharing

Верстка:

https://www.dropbox.com/s/s71ybp99z5sah4a/hh.zip

Этапы работ:

1 Показываете готовый функционал без натяжки верстки

2 Натягиваете верстку

Внимание!

Предпочтение ЦМС simplacms.ru , eximuscommerce.com или которую предложите Вы.

Если есть готовые наработки показывайте.

Срок нереально горит, из-за уже двух некомпетентных исполнителей, одному дал проект в личку, второго выбрал исполнителем (отзыв ниже) но не помогло.

Оплата по факту выполнения на вашем сервере. Я вижу, что в моду вошло брать проекты и пропадать

http://www.weblancer.net/users/mavrinv/ - пример полной безответственности. Поэтому нет предоплаты.