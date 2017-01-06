Интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт29 заявок210 просмотров

Добрый день. Нужно сделать сайт по продаже электроматериалов. Несколько разлелов товаров со своими каталогами. Формирование заказа(корзина). Напишите свои расценкии желательно примеры работ. Юрий.

8 лет назад
sta-solo
Юрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Virtuemart 3, нужен кодер, добавить дополнительные фото (дочерние)

    $40

    Прошу повторной помощи, т.к. недавно обращался к одному человеку, как оказалось у него нет времени, в командировке и т.д. и т.п. Ждать времени нет. Джумла 3.6.5, вирт 3.0.18.  Выполнить на готовом проекте, доп-но сообщу. Работа ...

    HTMLJoomla
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать интернет магазин

    Мне необходим магазин продуктов питания под ключ. Подробные условия готов обговорить с потенциальным исполнителем. . Интересует не большая цена. Которая будет значительно ниже цен студий веб-дизайна. Спасибо. Жду ваших предложений.

    Интернет-магазины28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Импорт в магазин на Битрикс

    Приветствую! Решаем глобальную задачу с импортом товаров на сайт (Bitrix). Проблемы, с которым столкнулись:   1) При импортирование csv файла,часть полей загружается ТОЛЬКО «Каталог – Инфоблоки ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интернет магазин детских вещей

    Нужен адаптивный современный интернет магазин, интегрируемый под Яндекс маркет, с корзиной, блогом, возможностью управления скидками, товарами, маркетинговыми акциями. http://www.kengurenok.net/ - что-то вроде этого. Так же нужна СЕО настройка и продвижение, вероятно ...

    Интернет-магазины17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание маркетплейса

    Добрый день!  Необходимо создать маркеплейс под США. Прототип готов, осталась только админка. Думаем за Ларавел, но все варинты будем рассматривать.  Ссылка на прототип: http://proto.vandergrav.ru/mw-1.0/#g=1&amp;p=start_1 Интересуют сроки, технологии ...

    Laravel
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Магазин цветов на modx revolution

    1.Настроить форму отправки заявок с сайта (модальное окно на fancybox (iframe)). 2. Починить корзину. 3. Починить картинки - возможно дополнением "простая загрузка файла". Опционально: Доделать авторизацию через соцсети, компонет установлен, коды ...

    MODX
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад