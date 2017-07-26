Интернет магазин

Интернет-магазиныЗавершен25 заявок237 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет!Нужно создать магазин по продаже автомасел,аккумуляторов.Быстро и не за 1 000 000 гривен!

6 лет назад
Stepanovvv
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
doesnotexistt
Алексей 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов(-1)
6 лет назад
$80
4 дня
Очень рад знакомству и сотрудничеству с этим человеком!Внимательно прислушивался ко всем просьбам и пожеланиям!Любезно отвечал на все вопросы!Порекомендовал его как исполнителя заказа для создания одностраничного сайта жене!10 из 10!Дёшево и в срок!Однозначно советую!
Отличный заказчик, четкие задачи, вежлив и что не менее важно, оплата без проблем и в сроки!
  • Похожие заказы

  • Интернет магазин постельного белья.

    Необходимо разработать оптово-розничный интернет магазин продажи постельного белья https://lascala.ua с нуля с использованием последних технологий или проапгредить существующий сайт http://lascala.in.ua: Перенести функционал с сайта http://lascala.ua/и http://lascala.in.ua Дизайн используем с сайта http://lascala.in.ua SEO оптимизировать для поисковых систем. Подключение платежной системы Platon. HTTPS URL Сайт должен ...

    Интернет-магазины66 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание интернет магазина женской одежды под ключ. Читаем ТЗ!!!

    Читайте задание! кто штампует сайты на шаблонах плагинах и тп вы не потяните этот проект! Прошу сразу писать примерную цену и сроки. Присылайте портфолио, образцы ваших лучших интернет магазинов, желательно в схожей тематике "одежда" со ...

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки интернет - магазина

    Куплен премиум шаблон и переведен. Не корректно работает несколько функций, которые необходимо подправить.  Следующий шаг – загрузка товаров и синхронизация магазина с Ebay  Главный вопрос – корректная работа сайта без ошибок и тормозов.  Жду Ваших предложений

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Prestashop 1.6 правки интернет-магазина

    Сообщения с шаблонными ответами даже не рассматриваю, подумайте прежде чем что то писать. Магазин этот [url=http://eoptom.club/]eoptom.club[/url]  1. Решить вопрос с слайдером. Он плохо работает, не переключает по клику и тяжёлые большие картинки. Не показывает сколько всего слайдов в ...

    Prestashop
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет магазин

    Добрый день. Нужна копия этого интернет магазина: http://www.yakitoriya.ru/menu-dostavki/desert Сохранить все страницы с товарами, поменять адреса и натянуть интернет магазин. Сохранить возможность добавлять персон в заказе. После нажатия на кнопку "оформить заказ", заказ должен сразу сформироваться без дополнительных форм. Интернет ...

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Натяжка готовой вёрстки на OpenCart - срочно

    Натяжка готовой вёрстки на OpenCart - срочно Вёрстку вышлю в скайп, сайт не сложный Оплата по факту готовности 70%, остаток после переноса к нам на сервер Сроки сегодня до вечера, работы там не много совсем часов на 9-10 Бюджет ...

    OpenCart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка интернет-магазина

    Что имеется:   1 Интернет магазин с лицензией на 1с Битриксе с редакцией Бизнес   2 Парсер    3 Шаблон оптимус   4 Работает на виртуальном сервере firstvds.ru   Сайт granat-art.ru   Необходимо:   1 Донастроить парсер ( корректное отображение ) с донора magok.ru   2 Настроить парсер с hobbysklad.ru и ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить шаблон Wordpress + Woocommerce

    Сайт будет содержать продукты интернет магазина без возможности , что то купить или заказать. Позиции с картинками и ценами, можно зайти на продукт и почитать детально. Необходимо настроить шаблон и настроить WooCommerce + добавить один товар, ...

    WordPressWooCommerce
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет магазин подарочных сертификатов

    $1400

    Необходима разработка интернет магазина подарочных сертификатов.  Желательно на YII2.  Программирование, верстка, адаптивный дизайн.  В дальнейшем планируется долгосрочное сотрудничество по мере развития проекта.  Подробности в ТЗ.  Допустимо изменение механизма работы сайта, без ущерба функциональности.  Перед началом работы, обязательно обсуждение ТЗ.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработать интернет-магазин

    Интернет-магазин  Airproservice.ru по установке, продаже и обслуживанию сплит систем . CMS WordPress. Контент сбит в следствии не правильной установки шаблона. Необходимо взять с хостинга сайта резервную копию и развернуть. При необходимости, предоставлю примерный макет. Оплата поэтапно ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад