Интернет-магазин автозапчастей для иномарок

Интернет-магазиныЗакрыт17 заявок330 просмотров
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Интернет магазин автозапчасти, нужно чтобы было вот так практически...

— Раздел новостных блоков;

— Раздел статей;

— Раздел контакты

— Каталоги подбора запчастей (оригинальные и неоригинальные)

— Удобная система управления сайтом;

— Авторизация/регистрация пользователей;

— Не ограниченные текстовые разделы

— Система подбора запчастей прямо в корзину клиенту

— Распечатка платежных документов для клиентов

— Статистика продаж в разрезе менеджеров, поставщиков, общая

— Поддержка нескольких(5-10) поставщиков (складов) с индивидуальными настройками и автомотическим переводом цен(%)

— Оригинальные каталоги запчастей для ТО с подбором по марке авто и пробега

— Подключенная база кроссов (оригинал-заменитель, заменитель – оригинал);

— Возможность вести свою базу кроссов (оригинал-заменитель, заменитель- оригинал, оригинал- оригинал, заменитель-заменитель);

— Возможность вести свою базу неправильных кроссов;

— Поиск по коду запчасти с выдачей аналогов;

— Возможность поиска по части кода запчасти с выдачей аналогов

— Возможность учета своих складов;

— Назначение клиентам индивидуальных скидок!!!

— Автоматический расчет цен по формулам с наценками и скидками;

— Импорт/экспорт из/в 1С через файл формата xml (клиенты, поставщики, заказы);

— Создание товаров – спецпредложений;

— Личный кабинет (ЛК) с гаражом и архивом заказов;

— Запрос товара по VIN у менеджера, через форму обратной связи (автоподстановка из ЛК);

— Редактирование заказа клиента менеджером магазина

— Автоматическое формирование заказа для отправки поставщику

— Отображение в личном кабинете клиента и рассылка по эл. почте статуса купленных товаров, по мере их обработки;

— Корзина товаров с памятью

— Статистика посещения, поиска

— Статистика заказов, закупок, прибыльности.

Спасибо.

13 лет назад
kortals
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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