Интернет-магазин автозапчастей для иномарок

Здравствуйте! Краткое ТЗ: Необходимо собрать шаблон для OSCOMMERCE (BTS или STS версию), тема электроника. Есть исходный html шаблон, примеры стилей. Перед сборкой шаблона для OSCOMMERCE обязательно нужно сделать разные варианты шаблона (1, 2 или 3 колонки), далее добавить стили ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин автозапчасти, нужно чтобы было вот так практически...
— Раздел новостных блоков;
— Раздел статей;
— Раздел контакты
— Каталоги подбора запчастей (оригинальные и неоригинальные)
— Удобная система управления сайтом;
— Авторизация/регистрация пользователей;
— Не ограниченные текстовые разделы
— Система подбора запчастей прямо в корзину клиенту
— Распечатка платежных документов для клиентов
— Статистика продаж в разрезе менеджеров, поставщиков, общая
— Поддержка нескольких(5-10) поставщиков (складов) с индивидуальными настройками и автомотическим переводом цен(%)
— Оригинальные каталоги запчастей для ТО с подбором по марке авто и пробега
— Подключенная база кроссов (оригинал-заменитель, заменитель – оригинал);
— Возможность вести свою базу кроссов (оригинал-заменитель, заменитель- оригинал, оригинал- оригинал, заменитель-заменитель);
— Возможность вести свою базу неправильных кроссов;
— Поиск по коду запчасти с выдачей аналогов;
— Возможность поиска по части кода запчасти с выдачей аналогов
— Возможность учета своих складов;
— Назначение клиентам индивидуальных скидок!!!
— Автоматический расчет цен по формулам с наценками и скидками;
— Импорт/экспорт из/в 1С через файл формата xml (клиенты, поставщики, заказы);
— Создание товаров – спецпредложений;
— Личный кабинет (ЛК) с гаражом и архивом заказов;
— Запрос товара по VIN у менеджера, через форму обратной связи (автоподстановка из ЛК);
— Редактирование заказа клиента менеджером магазина
— Автоматическое формирование заказа для отправки поставщику
— Отображение в личном кабинете клиента и рассылка по эл. почте статуса купленных товаров, по мере их обработки;
— Корзина товаров с памятью
— Статистика посещения, поиска
— Статистика заказов, закупок, прибыльности.
Спасибо.
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