Интернет-магазин детских товаров

Интернет-магазиныЗакрыт12 заявок159 просмотров
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Интернет-магазин "под ключ" (дизайн, парсер excel-файла, системы безналичных/онлайн оплат, отборы по каталогу, сравнения и прочий необходимый "обвес"). Также интеграция с 1С Управление торговлей. Рассмотрю предложения по заливке контента (каталога).

8 лет назад
ndf77
46 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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