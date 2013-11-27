Интернет магазин детской одежды на OpenCart

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Закрыт4 заявки163 просмотра

Необходимо разработать интернет магазин детской одежды на OpenCart по ТЗ: сверстать по готовому дизайну, натянуть на CMS, доработать/донастроить CMS и перенести в продуктив.

ТЗ прикреплено. Если в ТЗ есть трудновыполнимые требования - готов обсуждать изменение ТЗ.

Дизайн находится в разработке. Для ознакомления прикрепил скетч дизайна главной страницы.

От разработчика хочу на первом этапе получить оценку стоимости и сроков реализации.

Opencart
11 лет назад
alex_bit
Бит 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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