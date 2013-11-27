Нужен шаблон+ верстка для онлайн магазина светильников,cms pestashop или opencart Просьба откликнуться на проект людей из г.Москва и МО,что бы встретиться и обсудить проект лично. Спасибо!
Интернет магазин детской одежды на OpenCart
Необходимо разработать интернет магазин детской одежды на OpenCart по ТЗ: сверстать по готовому дизайну, натянуть на CMS, доработать/донастроить CMS и перенести в продуктив.
ТЗ прикреплено. Если в ТЗ есть трудновыполнимые требования - готов обсуждать изменение ТЗ.
Дизайн находится в разработке. Для ознакомления прикрепил скетч дизайна главной страницы.
От разработчика хочу на первом этапе получить оценку стоимости и сроков реализации.
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