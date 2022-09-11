Добрый день. У меня есть необходимость в интернет-магазине, а точнее в двух и их продвижение. Тема магазина№1- элементы солнечной энергии, магазин№ 2 - системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и т.п. Если у Вас есть время и интерес к моему предложению, напишиет мне пожалуйста.

[email protected]. Я живу в Словакии и магазины будут в зоне sk, cz, eu. Жду Вашего решения.