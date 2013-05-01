Интернет магазин из шаблона TemplateMonster

Здравствуйте, дорогие друзья!

код шаблона: Шаблон #43449

ссылка на шаблон: http://livedemo00.template-help.com/magento_43449/

Надо сделать Интернет Магазин, с товаром до 100шт, что бы можно было менять и добавлять товар, менять и добавлять способы доставки. Настроить оплату, доставку и интеграцию в соцсети.

Примерная картинка в прикреплённом файле.

Ещё вот это всё нужно: - (У вас учет в чем ведется? 1с, сращивать нужно?

Рекомендации по сео нужны будут?

Экспресс аудит бюджета, конверсии? Фильтры по аттрибутам кофе?)

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С уважением, Михаил Гвоздев!