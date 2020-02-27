Добрый вечер! Внезапно пропала или стала некорректно работать часть функций интернет магазина: 1. Фильтр товаров 2. Форма обратной связи 3. Изменился шрифт 4. Сбился поиск 5. Корзина 6. Сбились связи в лукбуке Необходимо восстановить работу этих модулей. Указывайте пожалуйста стоимость и примерное время выполнения. Заранее ...
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Необходимо создать интернет магазин канцтоваров для юридических лиц
Желателен исполнитель из Беларуси
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- $1600
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