Интернет магазин на действующем сайте

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Закрыт3 заявки177 просмотров

Добрый день,

Необходимо на базе сайта www.lot-bay.com cделать интернет магазин. Дизайн берем текущий и адаптируем под магазин. Модули товары, заказы, плательщики уже есть. Новый домен имеется.

Рассмотрим любые предложения. В предложение укажите сроки и цену.

14 лет назад
Taras_M
Тарас 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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