Интернет- магазин на Drupal

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Закрыт5 заявок171 просмотр

Интересует разработка интернет- магазина на Drupal+ Ubercart.

Дизайн есть.

Стандартный набор функций, интеграция платёжных систем не нужна, нужна выгрузка из БД.

ТЗ и макеты дизайна – прилагаются.

Указывайте цену и срок.

Drupal
14 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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