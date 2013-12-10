Интернет-магазин на Drupal с готовым шаблоном

Подробнее - в прикрепленном файле. Кратко, нужно создать интернет-магазин на Drupal Commerce с использованием уже готовой темы. Нужны 2 варианта оценки стоимости и сроков для этого проекта: 1) создание магазина без наполнения каталога товарами; 2) создание магазина с импортом каталога со старого магазина. Шаблон и доступы будут предоставлены. В файле есть ссылка на шаблон