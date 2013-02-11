Интернет-магазин на Joomla

Здравствуйте. В связи с тем, что совершенно нет времени сделать магазин самой, мне нужен человек, который сделает мне начальный вариант магазина на Joomla, сделает пару категорий, натянет на него простенький дизайн, и закинет на хостинг. Товарами и информацией наполню его сама. Если сработаемся, за всеми последующими доработками буду обращаться к вам же.

Работы для знающего человека на 1-2 дня.

Предлагайте вашу цену.

С уважением, Оксана