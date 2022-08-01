Інтернет-магазин на OpenCart

Необходима помощь с админкой интернет-магазина на OpenCart. После сброса пароля доступ запрещен ко всем действиям, видна только главная страница. Также пропал выбор способа оплаты при оформлении заказа. Дополнительно требуется решить проблему со спамом на почту интернет-магазина, приходящим от одинаковых отправителей.