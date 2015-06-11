Нужно создать Интернет-магазин на Opencart.

Бюджет 10 000.

http://sites78.ru/tkani7/

http://sites78.ru/tkanip02

http://sites78.ru/tkanip3

http://sites78.ru/tkanip04

http://sites78.ru/tkanip005

http://sites78.ru/tkanip006

В магазине будет 2 цены (1 цена при заказе до 1м, 2 цена при заказе более 1 метра). Заказывать товар можно будет не только целые значения, но и дробные.

А в остальном все стандартно.