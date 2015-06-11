Интернет-магазин на Opencart

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Завершен7 заявок168 просмотров

Нужно создать Интернет-магазин на Opencart.

Бюджет 10 000.

http://sites78.ru/tkani7/

http://sites78.ru/tkanip02

http://sites78.ru/tkanip3

http://sites78.ru/tkanip04

http://sites78.ru/tkanip005

http://sites78.ru/tkanip006

В магазине будет 2 цены (1 цена при заказе до 1м, 2 цена при заказе более 1 метра). Заказывать товар можно будет не только целые значения, но и дробные.

А в остальном все стандартно.

Opencart
10 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$190
7 дней
Отличная работа.
Хороший заказчик. Задание было понятно описано. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад