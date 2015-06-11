Нужен программист который сможет оптимизировать работу ресурса http://www.mebelok.com/ Одна из проблем ресурса это фильтры в которых ведётся пересчёт от которого нельзя уйти к примеру вот самая тяжёлая страничка http://www.mebelok.com/matrasi-ortop/ Нужно провести анализ и ...
Интернет-магазин на Opencart
Нужно создать Интернет-магазин на Opencart.
Бюджет 10 000.
В магазине будет 2 цены (1 цена при заказе до 1м, 2 цена при заказе более 1 метра). Заказывать товар можно будет не только целые значения, но и дробные.
А в остальном все стандартно.
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