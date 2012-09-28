После доработки php-shop некоторые функции перестали работать, есть подозрение на конфликты скриптов. $40-50.
Интернет-магазин на ОpenCart, Presta, Simpla
Необходимо сделать интернет магазин (дизайн по ссылкам ниже).
CMS не выбрал, приглянулись openCart, PrestaShop и Simpla (желательно все-таки становиться на бесплатных). Рассматриваю также Амиру, т.к. дизайн накидывал с демки их редакции бизнес http://business.amiro.ru/
Пишите предложения по стоимости работ и cms, а также ссылки на разработанные магазины.
Дизайн страниц:
https://dl.dropbox.com/u/13142586/01_offlinegames_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.jpg
https://dl.dropbox.com/u/13142586/02_offlinegames_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.jpg
https://dl.dropbox.com/u/13142586/03_1_offlinegames_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F.jpg
https://dl.dropbox.com/u/13142586/03_2_offlinegames_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg
https://dl.dropbox.com/u/13142586/03_3_offlinegames_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg
https://dl.dropbox.com/u/13142586/03_4_offlinegames_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B.jpg
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