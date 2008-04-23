Интернет магазин на OSCommerce VaM с интегр 1С 8.0

Необходимо создать ( разработка, инсталляция, настройка, тестирование) интернет магазин на системе OSCommerce VaM, синтегрированный с 1С Предприятие 8.0 (УТ и УПП), а также разработать под него свой дизайн.

Критерий – удобство и простота использования сайта как для клиентов, так и для меня как администратора.

Тематика - магазин детских товаров.