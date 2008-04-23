Интернет магазин на OSCommerce VaM с интегр 1С 8.0

Интернет-магазиныЗавершен5 заявок193 просмотра
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Необходимо создать ( разработка, инсталляция, настройка, тестирование) интернет магазин на системе OSCommerce VaM, синтегрированный с 1С Предприятие 8.0 (УТ и УПП), а также разработать под него свой дизайн.

Критерий – удобство и простота использования сайта как для клиентов, так и для меня как администратора.

Тематика - магазин детских товаров.

16 лет назад
Perchento
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
artrich
Игорь 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов(-4)
16 лет назад
$600
10 дней
Отзыв недоступен.
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