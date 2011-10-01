Интернет-магазин на Вордпресс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок195 просмотров

Интернет магазин на готовой теме, прикрутка платежных систем НЕ требуется, оговариваем цены и тз отдельно.

WordPress
14 лет назад
sancha-km
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$100
4 дня
Было приятно работать с Андреем. Задача была поставлена четко и оплата была сделана своевременно.

Заявки фрилансеров

hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад