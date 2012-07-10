Нужно установить движок 1С Битрикс, связать его с 1С бухгалтерией, наполнить товарами, протестировать.
Интернет-магазин на Webasyst
Требуется специалист по webasyst для разработки интернет магазина
На подобии partsdirect ru
Верстка, установка на CMS, настройка фильтров
Заявки фрилансеров
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