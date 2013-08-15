Интернет-магазин одежды

Добрый день,

Меня зовут Павел. Хотел поинтересоваться возможностью создания интернет-магазина на magento. Я – непосредственный заказчик. Изначально хочу строить на magento, т.к. слышал множество рекомендаций, но возможно вы предложите опенкарт или что-то еще. Готов рассмотреть.

Теперь о магазине, это - одежда и аксессуары. За пример мы берем www.urbanoutfitters.com, очень нравится именно этот магазин и хочется, чтоб было почти скопировано с него (это касается и дизайна и программной части).

Что касается функционала магазина, то вкратце это:

Наименование товарной категории – CRUD

Наименования товара-CRUD

Страница о брендах - CRUD

Описания товара, текст+подзагрузка фотографий (4-5 шт.), вывод информации о наличии

При посещении странички товара можно выбрать цвет и сразу увидеть размерную сетку в наличии

Возможность ретвитнуть, запостить в соц..сети товар, возможность показать товар другу из свого списка друзей в соцсетях

Возможность показывать цены с дискаунтом

Возможность зарегистрированным пользователям оставлять отзыв и ставить оценки товару после проверки модератором

Корзина

Личный кабинет – история покупок+накопленные бонусы

Поиск продукта – по размерам, по типу, по бренду, по цвету, по случаю, по полу итд

Quicklook как на www.urbanoutfitters.com

Шкала цен (горизонтальный тумблерочек)

CRM составляющая:

Поиск заказа по номеру

Поиск покупателя по телефону, по почте

Просмотр заказов

Изменение статуса заказов

Необходима интеграция с www.ukrsklad.comлибо другой учетной системой, если есть на примете, нужно что-то простое, не 1с

Пока не будет проплат карточками и посредством других электронных платежных систем

Дедлайн – 15.08.2013

Просьба оценить возможность создания такого магазина в разрезе стоимость+сроки