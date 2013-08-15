Есть сверстанный макет интернет магазина. Необходимо проанализировав предложить смс и план разработки. Что будет в магазине: Каталог товаров, который фильтруется по параметрам (фильтр каталога) новости статьи просмотренные товары ...
Интернет-магазин одежды
Добрый день,
Меня зовут Павел. Хотел поинтересоваться возможностью создания интернет-магазина на magento. Я – непосредственный заказчик. Изначально хочу строить на magento, т.к. слышал множество рекомендаций, но возможно вы предложите опенкарт или что-то еще. Готов рассмотреть.
Теперь о магазине, это - одежда и аксессуары. За пример мы берем www.urbanoutfitters.com, очень нравится именно этот магазин и хочется, чтоб было почти скопировано с него (это касается и дизайна и программной части).
Что касается функционала магазина, то вкратце это:
Наименование товарной категории – CRUD
Наименования товара-CRUD
Страница о брендах - CRUD
Описания товара, текст+подзагрузка фотографий (4-5 шт.), вывод информации о наличии
При посещении странички товара можно выбрать цвет и сразу увидеть размерную сетку в наличии
Возможность ретвитнуть, запостить в соц..сети товар, возможность показать товар другу из свого списка друзей в соцсетях
Возможность показывать цены с дискаунтом
Возможность зарегистрированным пользователям оставлять отзыв и ставить оценки товару после проверки модератором
Корзина
Личный кабинет – история покупок+накопленные бонусы
Поиск продукта – по размерам, по типу, по бренду, по цвету, по случаю, по полу итд
Quicklook как на www.urbanoutfitters.com
Шкала цен (горизонтальный тумблерочек)
CRM составляющая:
Поиск заказа по номеру
Поиск покупателя по телефону, по почте
Просмотр заказов
Изменение статуса заказов
Необходима интеграция с www.ukrsklad.comлибо другой учетной системой, если есть на примете, нужно что-то простое, не 1с
Пока не будет проплат карточками и посредством других электронных платежных систем
Дедлайн – 15.08.2013
Просьба оценить возможность создания такого магазина в разрезе стоимость+сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо разработать и подогнать под мои требования простеший интернет-аукцион для любого готового движка или сам по себе. Особое внимание функционалу и безопасности. В данный момент использую интернет -магазин на опенкарт, есть ещё самописный движок магазина. ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $40
Привет! Есть задания для оперативного исполнения. Движок Magento. 1. Добавить информацию на страницу контакты 2. Заменить картинку соц сетей + добавить 2 картинку. 3. Каталог: расположить категории по смыслу + ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется программист с отличным знанием zend framework для программирования стандартного интернет-магазина по имеющемуся прототипу на той же CMS. Жду Ваших предложений по стоимости и срокам выполнения работ.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать под ключ с поддержкой мини магазин на 30 товаров, прикрутить оплату WM, QIWI, VISA... В дальнейшим необходима будет поддержка.Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Добрый день! Необходимо подключить модуль оплаты к webasyst. http://docs.verkkomaksut.fi/en/ch03s06.htmlИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Выбран шаблон http://www.templatemonster.com/ru/virtuemart-templates-type/36143.html Переделать шаблон J 1.5 на 2.5х. Структура и навигация утверждены - см.вложенный файл. Дизайн выбранного шаблона (фона, картинки подложки, шрифты, цвета) - устраивают. Необходимо переделать на нужную версию, ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Нужно сделать интернет магазин автозапчастей.Интернет-магазины14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Здравствуйте. Нужен качественный (естественно, исходя из суммы оплаты) ИМ на OpenCart, дизайн не чисто шаблонный (измененный под меня шаблон или уникальный), детские игрушки, модули оплаты - ЯД, WM, VISA/MasterCard. Все платежные модули отдельные, не ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Суть проекта такова - есть сайт спорт01.рф (вернее только некоторый товар, дизайна нет) - нужно его сделать на подобии http://www.velospec.ru/ только соответственно немного с другим дизайном, а вывод позиций и категорий и т.д. ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт12 лет назад