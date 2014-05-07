Интернет-магазин Опенкарт

Требуется создать файл выгрузки в Яндекс-маркет и Викимарт. Сайт на Битрикс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка магазина на Опенкарте.
Пример шаблона предоставлю в личной переписке.
Все подробности по скайпу.
Спасибо заранее.
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