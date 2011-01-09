Интернет-магазин оригинальных запчастей

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Закрыт14 заявок220 просмотров

Доброго времени суток!

Задача - интернет магазин оригинальных запчастей семи японских автопроизводителей.

База кроссов не требуется, интеграция каталогов оригинальных з.ч. приветствуется.

Наполнение фотографиями и описанием товара отсутствует. В большей степени требуется удобный интерфейс и приятный дизайн.

На быструю руку хаотично набросал "как это должно выглядеть" в приложении.

Бюджет и сроки предлагайте!

С ув. Евгений.

14 лет назад
JapanParts
Евгений 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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