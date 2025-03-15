Требуется разработка SMM панели под ключ, включая дизайн, бэкэнд и фронэнд. Обратите внимание на полное ТЗ, которое прикреплено в документе. Необходимо внимательное прочтение условий, без предоплат.
Интернет магазин по продаже цифровых товаров с автовыдачей
Актуальное ТЗ со всеми условиями и подробностями прикрепил в документе
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