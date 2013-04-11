Интернет-магазин полезных товаров и не только

Здравствуйте, меня зовут Роман, хотел бы заказать интернет-магазин, или исправить уже выбранный шаблон, у нас еще нет хостинга. Хотел бы узнать, сколько стоит интернет-магазин под ключ. Желательно сделать на ВиртуалМаркт, на Джумла, немного с этим уже знакомы, проще будет править, новый товар вносить. Спасибо, жду ответа.